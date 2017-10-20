Толпа мешала бременским полицейским вести расследование

20.10.2017 10:40   ·   0 комментариев

© Petair - Fotolia.com

© Petair — Fotolia.com

При расследовании нападения на 25-летнего мужчину с применением ножа в среду вечером, 18.10.2017, полицейские Бремена подверглись давлению многочисленной группы людей. По данным полиции, численность толпы составляла от 30 до 40 человек. Однако с помощью «подкрепления» и «под угрозой применения раздражающего газа и использования собак» ситуацию удалось быстро взять под контроль.

Инциденту предшествовала ножевая атака на 25-летнего мужчину в округе Huchting. На переходе между двумя улицами его избили три или четыре неизвестных. Один из нападавших нанёс ножом поверхностные ранения на шее. Мотивы атаки пока неизвестны.

Когда полицейские хотели зафиксировать следы на месте преступления и проверить людей, группа собравшихся начала увеличиваться. Толпа давила на полицейских и оскорбляла их. В настоящее время ведёт в связи с нарушением общественного порядка и оскорблениями.

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