Немецкие пенсионеры выбирают для проживания Болгарию

20.10.2017 10:37   ·   0 комментариев

© Jenny Sturm - Fotolia.com

© Jenny Sturm — Fotolia.com

Сегодня более 45 000 немецких пенсионеров практически круглый год проживают в Болгарии.

Небольшие по меркам ЕС пенсии немецких пенсионеров заставляют их на старости лет мигрировать в те страны, где они могут себя чувствовать экономически независимыми.
Более 45 000 пенсионеров из Германии в последние годы приобрели дешевую недвижимость в Болгарии и предпочитают доживать свой век именно в этой стране. Об этом сообщает немецкое издание Dеutsche Wеlle.

Как стало известно, в 2017 году более 3-х млн. пенсионеров в Германии живут на пенсию менее 958 евро.
Однако, если для стран Западной Европы этой суммы для комфортного проживания не хватает, то для Болгарии, где столько не зарабатывает 90% трудоспособного населения страны, ее хватает с головой.

К слову, сами , кроме экономической свободы на территории Болгарии отмечают отменный климат, качественные продукты питания, адекватность местного населения.
А вот с чем они испытывают серьезные проблемы, так это с изучением болгарского языка.
Учить язык на седьмом или восьмом десятке — все же не так и  просто.

bourgas.ru

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