Эмден является немецкой столицей разводов

20.10.2017 10:35 · 0 комментариев

Эмден (Emden) остаётся немецкой столицей разводов. В 2015 году там было заключено 246 новых браков, и официально развелись 204 пары, в результате чего на один новый брак приходится 0,83 развода.

Об этом сообщила газета «Bild» со ссылкой на статистические органы федерации и федеральных земель. За этим восточно-фризским городом следуют Мёнхенгладбах (Mönchengladbach), а также Леверкузен (Leverkusen) – оба с коэффициентом развода 0,72. В 2014 году Эмден также занимал первое место по разводам. Жители Кемптена (Kempten) наиболее преданы своим партнерам; там заключается 347 новых браков, но только 32 развода.

Согласно отчету, в общей сложности в Германии в 2015 году насчитывалось 400 115 новых супружеских пар, а 163 335 браков были разведены.

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