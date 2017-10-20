В Германии 9,5 миллионов человек употребляют слишком много алкоголя

20.10.2017 10:34 · 0 комментариев

Только три процента взрослых в Германии полностью не употребляют алкоголь. Это следует из первого «Алкогольного атласа» Немецкого онкологического исследовательского центра (Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)). Согласно исследованию, у взрослых всех возрастных групп существует четкая связь между социальным статусом и частотой употребления алкоголя: среди более высоких социальных слоев употребление алкоголя является более частым.

По полученным данным, потребление алкоголя примерно для девяти с половиной миллионов человек в Германии считается проблемой со здоровьем. Каждый год в Германии более 20 000 человек умирает непосредственно в результате употребления алкоголя. Ежегодно около десяти тысяч детей рождаются с нарушениями, вызванными алкоголем.

Германия, где потребление чистого алкоголя составляет 11 литров в год, немного превышает среднеевропейский показатель 10,6 литров. Однако потребление алкоголя снижается уже в течение нескольких лет, особенно среди молодежи. Согласно другим исследованиям, каждый житель Германии в среднем выпивает более 100 литров пива в год, а также более 20 литров вина плюс несколько литров игристого вина и крепких спиртных напитков.

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