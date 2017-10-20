Гамбургский университет регулирует проявления вероисповедания кодексом поведения

20.10.2017 10:32   ·   0 комментариев

© Rawpixel.com - Fotolia.com

© Rawpixel.com — Fotolia.com

является первым немецким высшим учебным заведением, которое регулирует то, как в университете могут осуществлять своё .

Как заявил президент проф. Дитер Ленцен (Dieter Lenzen) на презентации Кодекса, этот документ должен «регулировать уважительное и мирное сосуществование при осуществлении различных убеждений».

В частности, вопрос заключается в том, могут ли и когда студенты использовать религиозные символы, такие как крест или звезда Давида, и также покрывать голову. Так, например, на экзаменах для идентификации идентичности не допускается полное закрывание лица.

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