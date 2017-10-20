Саммит ЕС в Брюсселе: Меркель хочет уменьшить финансовую помощь Турции

20.10.2017 10:31   ·   0 комментариев

© Михаил Метцель/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

© Михаил Метцель/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

На саммите ЕС в Брюсселе канцлер Ангела хочет поговорить со своими коллегами о возможностях дальнейшего сокращения финансовой помощи Турции. По данным правительственных кругов Германии, такой шаг может быть реакцией на длительное тюремное заключение журналистов и правозащитников в этой стране.

На период с 2014 по 2020 год Турции обещана так называемая субсидирующая помощь ЕС в размере 4,45 млрд. евро. Однако на выборах в Бундестаг требования о прекращении переговоров с Турцией о вступлении в ЕС вряд ли играют важную роль. Необходимое единодушие между государствами-членами ЕС до последнего времени не предвиделось.

На повестке дня двухдневного саммита стоит вопрос о кризисе беженцев и планировании европейского оборонного союзов. Кроме того, главы государств и правительств будут проводить консультации о действиях ЕС в ситуации северокорейского кризиса и выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

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