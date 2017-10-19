В Берлине полицейские собаки будут получать пенсию

19.10.2017 08:58 · 0 комментариев

Берлинские полицейские собаки в будущем будут получать пожизненную пенсию. Внутренний комитет Палаты депутатов Берлина в понедельник, 16 октября, вынес решение оказывать финансовую помощь служебным собакам и их держателям также после ухода животных на пенсию. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

Земля Берлин полностью берет на себя расходы на ветеринарное обслуживание, страховку и корм. До сих пор владельцы все оплачивали самостоятельно. Начиная с 2018 года пенсионный фонд должен выделять на содержание полицейских собак 85 000 евро, что на 50 000 евро больше, чем первоначально планировал сенат.

Сейчас на службе в столичной полиции состоит около 130 четвероногих. Их используют, например, для поиска наркотиков и выслеживания преступников. В течение срока службы, который составляет в среднем примерно 8 лет, их держатели получают около 1400 евро в год на корм и другие расходы.

«Отбракованным» служебным собакам финансовая поддержка до сих пор не оказывалась. Сотрудники могли купить их за один евро, после чего заботились о них сами.

Точный размер берлинской «пенсии для служебных собак» пока не определен. Сенат предлагал выплачивать примерно 700 евро в год. В других федеральных землях уже давно существуют законы о ежемесячных выплатах держателю полицейских животных, ушедших со службы. Например, в Гамбурге они получают 110 евро, в Тюрингии — 85 евро, в Баварии — 75 евро.

europe-today.ru

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