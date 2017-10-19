Первый ВУЗ для программистов открылся в Германии

19.10.2017 08:51   ·   0 комментариев

© Sergey Nivens - Fotolia.com

© Sergey Nivens — Fotolia.com

В Германии открылся — первый в стране ВУЗ для программистов. Получить диплом этого учебного заведения может и тот, кто ранее с IT не имел ничего общего.

Тому, кто хотел бы посвятить себя IT-технологиям, немецкие университеты предлагают изучать информатику. И хоть междисциплинарность и прикладной характер исследований имеют для них значение, языки программирования и разработка мобильных приложений находятся на периферии учебного плана.

Code University of Applied Sciences в Берлине —  ВУЗ-инновация. Это первое высшее учебное заведение в Германии, готовящее разработчиков ПО и программистов будущего. Занятия начались в октябре, сообщает DW.

www.euromag.ru

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