Первый ВУЗ для программистов открылся в Германии

19.10.2017 08:51 · 0 комментариев

В Германии открылся Code University — первый в стране ВУЗ для программистов. Получить диплом этого учебного заведения может и тот, кто ранее с IT не имел ничего общего.

Тому, кто хотел бы посвятить себя IT-технологиям, немецкие университеты предлагают изучать информатику. И хоть междисциплинарность и прикладной характер исследований имеют для них значение, языки программирования и разработка мобильных приложений находятся на периферии учебного плана.

Code University of Applied Sciences в Берлине — ВУЗ-инновация. Это первое высшее учебное заведение в Германии, готовящее разработчиков ПО и программистов будущего. Занятия начались в октябре, сообщает DW.

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