Выживший после Холокоста показывает в Берлине свидетельства ненависти к евреям

19.10.2017 08:55   ·   0 комментариев

Arthur Langerman. Видеокадр пользователя Langerman Diamonds, YouTube

. Видеокадр пользователя Langerman Diamonds, YouTube

Бельгийский гражданин, переживший , Артур Лангерман (Arthur Langerman) предоставил свою уникальную коллекцию антиеврейских плакатов, открыток и картин Берлинскому техническому университету (TU Berlin) для эксклюзивных научных исследований.

Полученные результаты призваны помочь молодым людям получить информацию об антисемитизме и вооружиться для защиты от предрассудков и ксенофобии, как заявил 75-летний мужчина в Берлине.

В Центр исследования антисемитизма (Zentrum für Antisemitismusforschung) Берлинского технического университета будет дополнительно направлено два профессора. Учёный секретарь Штеффен Крах (Steffen Krach) говорит, что Берлин несет особую ответственность за эту тему в его истории.

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