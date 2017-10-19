Выживший после Холокоста показывает в Берлине свидетельства ненависти к евреям

19.10.2017 08:55 · 0 комментариев

Бельгийский гражданин, переживший Холокост, Артур Лангерман (Arthur Langerman) предоставил свою уникальную коллекцию антиеврейских плакатов, открыток и картин Берлинскому техническому университету (TU Berlin) для эксклюзивных научных исследований.

Полученные результаты призваны помочь молодым людям получить информацию об антисемитизме и вооружиться для защиты от предрассудков и ксенофобии, как заявил 75-летний мужчина в Берлине.

В Центр исследования антисемитизма (Zentrum für Antisemitismusforschung) Берлинского технического университета будет дополнительно направлено два профессора. Учёный секретарь Штеффен Крах (Steffen Krach) говорит, что Берлин несет особую ответственность за эту тему в его истории.

Arthur Langerman, евреи, ненависть, Холокост