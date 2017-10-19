Анализ определил у мужчины рекордный показатель алкоголя – 6,52 промилле

19.10.2017 08:53 · 0 комментариев

На центральном вокзале Мюнхена вечером во вторник, 17.10.2017, мужчина из Саксонии упал с рекордным показателем 6,52 промилле алкоголя в воздухе алкотестера. Полицейский патруль задержал лежавшего на выходе из станции мужчину после того, как прохожие вызвали полицию. Во время дыхательного теста был измерен высокий показатель. 61-летний мужчина родом из Цвиккау (Zwickau) в Саксонии. Он сказал полиции, что только что выпил «один бокал пива». Его отвезли в клинику.

Сила опьянения мужчины причинила полиции неожиданные технические проблемы, поскольку, как сообщила полиция, большинство старых алкотестеров способны измерять уровень алкоголя до 5,0. В этом случае пришлось пересчитать количество алкоголя (промилле) в миллиграммах на литр воздуха.

По данным Федерального центра санитарного просвещения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA)), начиная с 4,0 промилле алкоголя в крови возникает угроза паралича, неконтролируемые выбросы, кома с отсутствием рефлексов и остановкой дыхания и, наконец, смерть. Тот факт, что человек выжил, вероятно, связан с тем, что он регулярно пьет.

алкогольное опьянение, алкотестер