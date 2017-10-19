В Штутгарте специалисты обезвредили бомбу

19.10.2017 08:52 · 0 комментариев

В ночь на среду, 18.10.2017, в Штутгарте гражданская служба по обезвреживанию вооружений обезвредила авиационную бомбу весом 10 центнеров. Как сообщила полиция, сотни людей были вынуждены покинуть свои дома после обнаружения бомбы во время строительных работ во вторник вечером, 17.10.2017. Около 200 из них была оказана помощь во время операции подразделения спасателей.

Десятки полицейских были задействованы для координации оцепления и эвакуации в округе Бад-Каннштатт (Bad Cannstatt). После успешного обезвреживания американской бомбы времён Второй мировой войны зона оцепления после полуночи снова была открыта.

бомба, обезвреживание, Штутгарт