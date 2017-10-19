Де Мезьер хочет прекратить обсуждение мусульманских праздников

19.10.2017 08:49 · 0 комментариев

Несколькими предложениями о возможном введении мусульманского праздника Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) вызвал противоречивые дебаты. Теперь политик из ХДС пытается снова остановить эту дискуссию. В опубликованном во вторник, 17.10.2017, заявлении министра внутренних дел говорится, что его неправильно поняли. Буквально де Мезьер написал: «Предложение ввести мусульманский праздник от меня не поступало. Я также не буду делать такого предложения».

Таким образом, де Мезьер отреагировал на сильную критику со стороны Союза. Недавно министр внутренних дел высказал свое мнение на мероприятии в Вольфенбюттеле (Wolfenbüttel) по вопросу об исламском празднике и проявил открытость относительно введения мусульманского праздника в некоторых регионах Германии.

В своём заявлении де Мейзер подчеркнул, что праздники в Германии являются христианскими и должны оставаться таковыми. Он также подтвердил это в Вольфенбюттеле. Однако дискуссия уже развивается дальше. В последние дни введение мусульманских праздников поддержал не только Центральный совет мусульман (Zentralrat der Muslime), но и Центральный комитет немецких католиков (Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)).

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