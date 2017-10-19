Tesla повышает зарплаты в Германии на 30 процентов

19.10.2017 08:48 · 0 комментариев

Tesla и сотрудники немецкой компании Grohmann пришли к решению тарифного спора. Об этом сообщает издание «Welt», ссылаясь на Уве Херцига (Uwe Herzig), председателя Совета представителей работников предприятия. Согласно его заявлению, американский производитель электронных автомобилей не будет принимать по требованию профсоюза IG Metall его тарифный договор. Однако заработная плата будет повышена примерно до уровня тарифов, что представляет собой увеличение структуры заработной платы примерно на 30 процентов.

Таким образом, Tesla может предотвратить неминуемую трудовую борьбу с немецким машиностроительным предприятием, что дополнительно поставило бы под угрозу амбициозные планы экспансии. Grohmann поставляет машины, которые нужны Tesla, в частности, для производства новой массовой модели 3. По поставке модели 3, которая должна вывести группу из зоны потерь, Telsa отстает от своего собственного графика.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) в своём письме не только категорически отрицал присоединение к тарифному соглашению, но и строго отвергал какое-либо сотрудничество с профсоюзом. Однако Tesla уступила по этому вопросу. В переговорах участвовал IG Metall. В дополнение к увеличению зарплаты Tesla также предоставляет сотрудникам Grohmann гарантию на работу до 2022 года.

Grohmann, Tesla, заработная плата, машиностроение, тарифное соглашение