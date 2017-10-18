В Германии запрещен мотоклуб Hells Angels

18.10.2017 10:59 · 0 комментариев

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия суд запретил мотоклуб Hells Angels. Полиция 18 октября 2017 года провела обыски в 16 городах региона в связи с запретом мотоклуба. Власти заявили, что не потерпят разрастания параллельных обществ, игнорирующих монополию государства на применение силы.

Обыски проведены в полусотне квартирах и офисах запрещенных группировок байкеров в Дюссельдорфе, Кельне, Крефельде, Ратингене и еще 12 городах.

— Hells Angels пытаются агрессивно осуществлять притязания на власть и территории в конфликте с враждебными клубами, — заявили информационному агентству Rainbow в земельном министерстве юстиции.

Как заявлено, члены запрещенных группировок являются преступниками, жизнь которых «наполнена насилием, оружием, наркотиками и принуждением к занятию проституцией».

balticreporter.com

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