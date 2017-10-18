Христианские лидеры приедут в Германию

18.10.2017 10:58 · 0 комментариев

В городе Виттенберг с 30 октября по 1 ноября пройдет конгресс, посвященный Мартину Лютеру и Реформации. Конгресс соберет 60 христианских лидеров со всего мира. Именно в Виттенберге Лютер впервые озвучил свои 95 тезисов и начал реформаторскую деятельность. В этом году Германия празднует 500 лет Реформации — события, определившего развитие страны на много лет вперед.

Началом Реформации принято считать 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер, доктор богословия Виттенбергского университета, прибил к дверям Замковой церкви свои знаменитые «95 тезисов». В них он высказывался против злоупотреблений властью католической церкви и продажи индульгенций.

В те времена католическая церковь играла не только религиозную, но и политическую роль, так что причины Реформации лежали далеко за пределами религии. Зарождался новый класс — буржуазия, который противостоял феодалам. Католическая церковь и сама была крупным феодалом и, соответственно, поддерживала сложившуюся иерархию.

Новому классу нужна была новая церковь, и идеи Лютера о простоте и экономии нашли отклик у буржуа. Важно, что представители нового класса не хотели отказываться от христианского мировоззрения.

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Виттенберг, Конгресс, Мартин Лютер, Реформация, христианство