Полиция остановила незаконную перевозку 7 000 экзотических животных

18.10.2017 10:57   ·   0 комментариев

© lassedesignen - Fotolia.com

© lassedesignen — Fotolia.com

В Верхнем Пфальце полиция остановила незаконную транспортировку более 7 000 животных. Как говорится в заявлении Баварского земельного объединения немецкой ассоциации защиты животных (der bayerische Landesverband des Deutschen Tierschutzbundes), в фургонах из Чехии были обнаружены преимущественно мыши и крысы, но также и строго охраняемые , такие как хамелеон и аксолотль.

Многие животные были помещены в ящики, которые оказались слишком плотными и в которых не соблюдался температурный режим. Во время перевозки у животных не было воды и пищи, некоторые были найдены уже мертвыми. В настоящее время животные будут распределены по нескольким приютам для животных в Баварии, Гессене и Баден-Вюртемберге. Эксперты говорят о самой крупной незаконной перевозке животных, которая когда-либо была обнаружена в Германии.

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