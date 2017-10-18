В Дрездене взорвалась нелегальная лаборатория по производству наркотиков

18.10.2017 10:56   ·   0 комментариев

© Gina Sanders - Fotolia.com

© Gina Sanders — Fotolia.com

Двое мужчин получили тяжёлые ранения в результате взрыва нарколаборатории в одном из многоквартирных домов Дрездена. Как сообщила дрезденская полиция, сила детонации разрушила в квартире на четвертом этаже промежуточную стену меж гостиной и кухней, а также сдвинула стену спальни. Два квартиросъемщика в возрасте 32 и 34 лет были госпитализированы.

Криминологи обнаружили в квартире несколько растений каннабиса и распылительные бутылки для газовых зажигалок. Следователи подозревают, что был вызван производством масла каннабиса. Как только статическое положение здания позволит, место преступления обследуют техники-криминалисты.

В общей сложности жильцы четырех квартир вынуждены были покинуть дом. Когда они смогут вернуться домой, всё ещё неясно. Подозреваемые преступники находятся под охраной в больнице. В их отношении ведётся следствие в связи со взрывом взрывоопасных веществ, а также нарушением Закона об анестезирующих средствах (Betäubungsmittelgesetz).

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