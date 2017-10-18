Экс-менеджер Михаэля Шумахера критикует его семью

18.10.2017 10:54 · 0 комментариев

Бывший менеджер Михаэля Шумахера разочарован его семьей. Вилли Вебер (Willi Weber) не понимает, как можно забывать о семикратном чемпионе мира Формулы-1 после несчастного случая во время катания на лыжах. Вот почему Вебер использует чёткие формулировки в отношении семьи Шумахера и его нового менеджера. «Мне очень жаль, что поклонники Михаэля не знают о его здоровье, так почему бы не сказать им правду?» – Вебер сказал «TZ«.

После несчастного случая почти четыре года назад семья Шумахера и его менеджер Сабина Кем (Sabine Kehm) постоянно его ограничивают и, таким образом, хотят защитить его. Неясно, как обстоят дела у Шумахера сегодня. После возвращения Шумахера в 2010 году, о нем заботится Кем, а Вебер воспринимает это очень болезненно.

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