В Мюнхене появились первые электрические автобусы

18.10.2017 10:53 · 0 комментариев

В Мюнхене появились два первых электрических автобуса, представленных Мюнхенской транспортной компанией (die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)) во вторник, 17.10.2017. Тем не менее, дальность их поездок всё ещё остаётся проблемой, особенно при экстремальных температурах. Каждый из 500-600 автобусов Мюнхенской транспортной компании проезжает ежедневно от 300 до 400 километров. Новые электрические автобусы проходят 250-300 километров, но только при температуре от 10 до 25 градусов. Если становится холоднее или теплее, система кондиционирования должна работать интенсивнее. Тогда здесь тоже используется дизельное топливо.

Два первых электрических автобуса MVG стали отправной точкой для создания электрического автопарка. Вскоре планируется приобретение шести других автобусов, включая два сочлененных автобуса. К концу 2019 года должно быть достаточно транспортных средств для поддержания собственного маршрута общественного электротранспорта.

Кроме того, электрические автобусы стоят дороже, так что полный переход на электротранспорт по-прежнему остаётся мечтой. Пока что электрический автобус стоит вдвое больше, чем автобус на дизельном топливе, цена которого достигает 250 000 евро. Для управления парком электротранспорта и модернизации инфраструктуры необходимы трёхзначные миллионные суммы. Тем не менее, уже запланировано создание нового автопарка в городе Мусах (Moosach), чтобы он мог полностью обеспечивать электрический парк транспортных средств. Зарядка аккумуляторов занимает не более четырех часов. Хотя была бы возможна и быстрая зарядка на остановках, но десятиминутный перерыв нарушит график. Поэтому Мюнхенская транспортная компания рассчитывает на зарядку в ночное время.

Мюнхен, общественный транспорт, электрические автобусы, электротранспорт