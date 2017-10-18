Всё больше людей в Германии подрабатывают

18.10.2017 10:52 · 0 комментариев

Что такое подработка – хорошее подспорье для людей с высшим образованием или просто финансовая необходимость? Согласно недавнему исследованию, около трех миллионов человек заняты на более чем одной работе. Как объясняет Институт исследований рынка труда и профессиональных исследований (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung), количество таких сотрудников увеличилось с 2003 года более чем вдвое.

Количество женщин, иностранных работников и людей среднего возраста среди подрабатывающих превышает средний показатель. Авторы объясняют резкий рост многократной занятости, в частности, юридическими изменениями, которые делали мелкую дополнительную занятость более привлекательной.

Однако это также следует рассматривать критически: небольшие подработки «вряд ли являются вкладом в устойчивое профессиональное развитие и обеспечение старости» для людей, для которых они являются особенно важными. Было бы более полезно укрепить работу в основной сфере занятости, например, путем сокращения низких заработков в сфере социальных услуг.

занятость, подработка, профессия