Mercedes-Benz отзовет более 1 млн. авто

17.10.2017 09:47   ·   0 комментариев

Фото: Euromag

Фото: Euromag

Более миллиона автомобилей будут отозваны по всему миру из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление германского концерна , производителя Mercedes-Benz.

Ранее в понедельник телеканал Sky News сообщил об отзыве 400 тыс. автомобилей Mercedes-Benz в Великобритании. По данным Reuters, еще 495 тыс. авто будут отозваны в США, 76 тыс. в Канаде и несколько сотен тысяч в Германии. Отзыв коснется машин классов A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC-классов 2012-2018 модельных годов.

Причиной отзыва стала неполадка, из-за которой могут раскрываться в автомобилях по ошибке. Как отмечает Reuters, из-за дефекта несколько водителей получили незначительные ссадины и ушибы. Смертельных случаев зафиксировано не было.

www.euromag.ru

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