88-летнюю немку отправили в тюрьму за отрицание Холокоста

17.10.2017 09:43 · 0 комментариев

Суд в Берлине приговорил в понедельник женщину к шести месяцам лишения свободы за отрицание Холокоста. По данным Deutsche Welle, речь идет о 88-летней Урсуле Хавербек.

Приговор был вынесен в связи с ее выступлением на мероприятии в Берлине 30 января 2016 года, в ходе которого она в очередной раз начала отрицать факт геноцида евреев во времена правления нацистов в Германии. Несмотря на наличие предыдущих обвинительных приговоров, наказание в тюрьме Хавербек до сих пор не отбывала.

22 марта 2007 года ГА ООН приняла резолюцию 61/255, в которой призывает все страны безоговорочно отвергать любое отрицание Холокоста. В том же году программу, дополняющую «Холокост и ООН» и направленную на поддержание памяти о Холокосте посредством просвещения, начала ЮНЕСКО.

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