Дома-призраки становятся проблемой для муниципалитетов

17.10.2017 09:41 · 0 комментариев

В Германии все больше домов-призраков, то есть земли и зданий, которые никому не принадлежат. Для муниципалитетов это становится реальной проблемой. Как сообщает издание «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung«, количество домов-призраков или даже домов на снос увеличивается, прежде всего, в новых федеральных землях. Согласно информации издания, в Тюрингии пустуют около 45 000 из 60 000 зданий.

Как правило, это собственность владельцев недвижимости с большой задолженностью. Чтобы избавиться от своих долгов, они могут отказаться от своей собственности – полностью законно. Некоторые передают свою задолженную собственность государству, тогда дом или имущество переходит к муниципалитету. Теперь он должен заботиться об этой недвижимости, что приводит к издержкам. Поэтому в Саксонии весной создано новое государственное предприятие, которое помогает муниципалитетам с особенно дорогостоящей недвижимостью под снос.

Дома-призраки не являются феноменом только Восточной Германии: количество домов и участков земли, которые никто не хочет использовать, растет и на Западе. Поэтому, особенно в Гессене и Баварии, земля и здания, которыми никто не хочет владеть, переходят в собственность государства. Но оно просто не может выгодно продать их. Как правило, это не ценные объекты, которые из-за большой задолженности и общего плохого состояния могут быть проданы только со значительными расходами.

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