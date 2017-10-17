Консерваторы требуют отставки Меркель

17.10.2017 09:39 · 0 комментариев

Консервативные члены ХДС и ХСС потребовали отставки канцлера Ангелы Меркель с поста председателя ХДС. Согласно пресс-релизу объединения WerteUnion, который был отправлен вскоре после закрытия избирательных участков в Нижней Саксонии, виновными в результатах выборов в Нижней Саксонии являются не нижнесаксонская организация ХДС и не её главный кандидат Бернд Альтусманн (Bernd Althusmann). Как пишет объединение консервативных инициатив в Союзе, с точки зрения WerteUnion, за это поражение отвечает только канцлер Ангела Меркель.

Александер Мич (Alexander Mitsch), председатель объединения WerteUnion, сказал: «Мы требуем не только отставки Ангелы Меркель как лидера партии, но и четкого графика передачи дел новому кандидату Союза на должность канцлера». На предстоящих коалиционных переговорах консерваторы призывают провести красную линию в виде ограничительной иммиграционной политики под девизом «Ограничение и контроль иммиграции». В частности, согласно заявлению Митча, необходимо остановить длительную нагрузку иммиграции на социальную систему. Поскольку решить этот вопрос с партией Зелёных не представляется возможным, то «ямайская» коалиция отвергается.

Митч прямо не говорит в пресс-релизе, но, очевидно, что объединение WerteUnion надеется на новые выборы с новым кандидатом на должность канцлера. Объединение WerteUnion, известное также как «либерально-консервативный прорыв», было основано в марте этого года. Его влияние в Союзе является достаточно ограниченным.

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