Майке Коль-Рихтер является единственной наследницей

17.10.2017 09:37 · 0 комментариев

Вскоре после смерти бывшего канцлера возник вопрос о том, кто будет наследником. Теперь ясно, что Майке Коль-Рихтер (Maike Kohl-Richter) является единственной наследницей политика ХДС, который умер в июне. Как сообщает новостной журнал «Der Spiegel», это следует из свидетельства о наследовании, которое суд по наследственным делам в Людвигсхафене (Ludwigshafen) выдал 10 августа.

Согласно сообщению издания «Bild am Sonntag», сыновья и внуки Коля получили выплаты ещё при его жизни. Сыновья Коля подписали частичный отказ от обязательного наследования в апреле 2016 года. За это каждый из них получил 400 000 евро, а внуки по 100 000. Общая сумма в один миллион евро была примерно равна их обязательной доле.

Однако наследство Коля включает в себя не только имущество и личные материальные вещи, но также документы, ежедневники и блокноты. Вальтер Коль пожелал, чтобы документы его отца были переданы фонду, который хранил бы их на нейтральной, независимой и профессиональной основе. Однако, что будет с этими документами, вероятно, будет решать единственная наследница Майке Коль-Рихтер.

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