Поездки на автобусе и поезде подорожают

17.10.2017 09:36 · 0 комментариев

Ежегодно происходит одно и то же: в конце года цены на автобусные и железнодорожные поездки растут во многих городах. Ежедневные поездки на автобусе и поезде на работу, в школу или в магазины скоро будут стоить дороже во многих регионах Германии. Билеты подорожают в конце года на два процента, хотя в некоторых местах подорожание будет более низким.

Ценовые изменения будут разными. Самое большое повышение стоимости проезда произойдёт в ​​Бремене и Нижней Саксонии, где пассажирам придётся платить в среднем на 2,1 процента больше. В транспортных сетях Штутгарта, Мюнхена и региона Рейн-Рур проезд станет на 1,9 процентов дороже.

В долгосрочном сравнении это увеличение стоимости проезда является умеренным. Когда несколько лет назад цены на электроэнергию и дизельное топливо резко выросли, цена билетов повысилась на 3 процента и даже больше. Нынешнее повышение связано с тем, что транспортные компании должны, прежде всего, компенсировать рост расходов на персонал. Однако в Берлине и Бранденбурге ​в этот раз цены на билеты останутся прежними.

В Германии всё больше людей пользуются автобусами и поездами. В первой половине 2017 года, по данным Союза немецких транспортных предприятий (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen), местным транспортом воспользовались около 5,2 миллиардов пассажиров, что на 1,5 процентов больше, чем в прошлом году. В частности, увеличилось количество поездок на трамвае и метро, что, скорее всего, объясняется ростом городов.

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