Цена на масло повысилась до нового рекордно высокого уровня

17.10.2017 09:35 · 0 комментариев

Масло, сливки, сыр и творог стоят достаточно дорого. Цена на масло даже достигла исторического максимума: 250-граммовая упаковка стоит с начала сентября 1,99 евро. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt).

Причинами высокой цены на масло, по мнению Ассоциации фермеров (Bauernverband), являются более высокий спрос на жиросодержащие продукты в стране и за рубежом, улучшенный потребительский имидж масла и увеличение производства сыров, для которых необходимы молочные сливки.

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