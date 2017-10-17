Цена на масло повысилась до нового рекордно высокого уровня

17.10.2017 09:35   ·   0 комментариев

© photocrew - Fotolia.com

© photocrew — Fotolia.com

, , и стоят достаточно дорого. Цена на масло даже достигла исторического максимума: 250-граммовая упаковка стоит с начала сентября 1,99 евро. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt).

Причинами высокой цены на масло, по мнению Ассоциации фермеров (Bauernverband), являются более высокий спрос на жиросодержащие продукты в стране и за рубежом, улучшенный потребительский имидж масла и увеличение производства сыров, для которых необходимы молочные сливки.

Теги: 

, , , , , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Anzeige

Присоединяйся!