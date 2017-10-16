Австрия подаст в суд на власти Германии из-за дискриминации на платных дорогах

16.10.2017 10:20 · 0 комментариев

Австрия подаст иск в Европейский суд к правительству германии по поводу ранее введенного противоречивого сбора за проезд по дорогам Германии. Об этом заявил министр транспорта Германии. Сам конфликт назревал уже несколько лет, в течение которых Германия рассматривала различные варианты дорожного сбора, а правительство Австрии неоднократно подавало судебные иски. В 2015 году введение сбора было отменено Брюсселем, но после внесенных в 2016 году изменений соответствующий закон был принят парламентом Германии.

Основной проблемой власти Австрии считают противоречащее законодательству ЕС предоставление преимуществ гражданам Германии. Дело в том, что немцам будет возвращаться значительная часть уплаченного сбора в виде налоговых вычетов, однако для граждан других европейских государств подобные преимущества не предусмотрены. Австрия выступает за отмену такого положения дел. К иску присоединяются представители Нидерландов и Бельгии, которые также считают, что имеет место явное нарушение принципа равенства всех граждан ЕС.

Европа с интересом будет наблюдать за разрешением давнего скандала.

offshoreview.eu

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