Из тела юноши «украли» почку
16.10.2017 10:16 · 0 комментариев
В Германии медики допустили серьезную халатность, когда вместо больной селезенки, которая подлежала срочному удалению, врачи вырезали парню здоровую почку, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Информ.
Недавно в детскую клинику Бремена (город на северо-западе Германии) привезли 18-летнего парня, которому необходимо было удалить селезенку. Данное хирургическое вмешательство было необходимо, поскольку у больного был увеличен орган из-за сфероцитарной анемии. Десять дней назад, 5 октября, парня «удачно» прооперировали, а хирургические манипуляции длились на протяжении 5 часов.
Но на следующий день, когда медики проводили осмотр 18-летнего парня, они обнаружили, что ему вместо селезенки удалили почку. Выявив факт собственной халатности, они тут же вызвали родителей пациента и рассказали им страшную весть.
Обескураженные родители сперва долго не могли поверить в такую возможность, а после того, как пришли в себя, написали жалобу на эскулапов в правоохранительные органы.
Отмечается, что расследованием дела занимается прокуратура. Сейчас проводятся активные следственные действия, а в клинике отказываются как-либо комментировать данную ситуацию. Бедному парню остается только ждать, когда же ему наконец-то удалят воспаленный орган.
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врачи, операция, ошибка, почка
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