Река Драйзам во Фрайбурге окрасилась в ядовито-зелёный цвет

16.10.2017 10:07 · 0 комментариев

Вода в реке Драйзам (Dreisam) во Фрайбурге (Freiburg) в субботу, 14.10.2017, стала ядовито зелёной. Как сказал представитель пожарной команды, утром один из прохожих обратил внимание на необычный цвет воды. Пожарная бригада провела измерения, однако, не обнаружила ни кислоты, ни щелочи. Показатель PH был нейтральным.

Полиция во Фрайбурге продолжает искать причину ядовито-зелёного цвета воды. Как заявил представитель полиции в воскресенье, 15.10.2017, до сих пор нет никаких следов виновника. Утечка какого-либо вещества такого цвета может быть исключена. Предположительно, кто-то пошутил, окрасив воду.

По словам полиции, цвет уже выведен. В настоящее время исследуется, каким веществом была окрашена вода. Никакой опасности для людей или животных не было.

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