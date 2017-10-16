Драматический призыв мэра Берлина: ситуация в парке Tiergarten невыносима

16.10.2017 10:06 · 0 комментариев

Берлинский парк Tiergarten считается зелёным оазисом в центре города. Однако мэр Штефан фон Дассель (Stephan von Dassel) бьёт по этому поводу тревогу и выдвигает своё требование. По его словам, город вынужден бороться с различными проблемами, среди которых он называет употребление наркотиков, проституцию и нелегальное проживание бездомных. При этом он отмечает их возрастающую агрессивность. В настоящее время там ночуют от 50 до 60 человек, которые делятся на две группы.

Бездомные немецкой национальности с правом на получение социальной помощи всё чаще оскорбляют сотрудников. Но более крупной и проблемной группой являются бездомные из Восточной Европы. Они агрессивно реагируют на всё, что появляется в их окружении, и не соблюдают элементарные гигиенические требования. У многих из них наблюдается алкогольная и наркотическая зависимость. Полицейские рейды не помогают, так как через два часа всех снова отпускают. Требование мэра: Берлин должен рассмотреть возможную депортацию этих людей.

Территория парка Tiergarten, которая составляет около 210 гектаров, и к которой относится также Триумфальная колонна (die Siegessäule) и улица 17 июля (die Straße des 17. Juli), недавно попала на страницы прессы. 60-летняя искусствовед Зюзанне Ф. (Susanne F.) была вечером 5 сентября с подругами в ресторане, а потом одна пешком возвращалась домой. Домой она не дошла. На следующий день прохожие нашли в кустах возле вокзала Bahnhof Zoo её труп. Подозреваемый в убийстве 18-летний русский был позже арестован в Польше. Следователи определили мотивом преступления разбой.

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