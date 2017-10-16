Частная собственность в Германии достигла рекордной отметки

16.10.2017 10:04 · 0 комментариев

Несмотря на низкие проценты по депозитам, население Германии богаче, чем когда-либо прежде. По данным банка Deutsche Bundesbank, денежные активы частных домохозяйств увеличились во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом на 0,8 процента до рекордной отметки 5723 миллиарда евро. При этом учитывались наличные деньги, банковские депозиты, ценные бумаги и претензии к страховым агентствам.

Благодаря сильному рынку труда и повышению реальных зарплат многие люди смогли повысить свои доходы. Однако исследования не показывают, каким образом распределяются эти доходы. Больше денег, чем в начале года, частные домохозяйства хранили в виде наличных денег или банковских вкладов, в частности, на текущих счетах. По имеющимся данным, в конце второго квартала это составило в общей сложности 31 миллиард евро. С накопительных счетов и срочных вкладов деньги, наоборот, снимались.

В целом состояние частных домохозяйств в форме наличных денег и вкладов составляет около 2248 миллиардов евро. В страховые агентства и пенсионные фонды, которые, как и банковские вклады, считаются учреждениями с низкими рисками, граждане Германии инвестировали более 18 миллиардов евро. Федеральный банк (Bundesbank) отмечает приверженность частных домохозяйств к таким формам инвестиций, которые являются особенно ликвидными или считаются инвестициями с низким уровнем рисков.

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