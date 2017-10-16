Более длительное время обучения в школе повышает интеллект

16.10.2017 10:03 · 0 комментариев

По вопросу о том, как долго ученики должны обучаться в школе, всё ещё идёт дискуссия. По этой причине исследователи университета Дортмунда (Universität Dortmund) и университета Марбурга (Universität Marburg) изучали, каким образом различное время обучения в школе влияет на интеллект учеников.

Исследователи провели с помощью тестов сравнение интеллекта школьников G8 и G9 в гимназиях Северного Рейна-Вестфалии. Обозначение G8 употребляется для тех школьников, которые посещают гимназию восемь лет, то есть сдают выпускные экзамены через 12 лет. Школьники G9 посещают гимназию девять лет и оканчивают её, соответственно, через 13 лет. На момент проведения тестирования ученики G8 были в десятом, а ученики G9 в одиннадцатом классе. Тестирование проводилось в период между 2007 и 2013 гг.

Результаты показали, что ученики G9 оказались лучшими почти во всех сферах. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о том, что длительность обучения в школе связана с повышением интеллекта. Выводы о том, как точно влияет более продолжительное обучение на такие способности, как умение делать логические умозаключения или короткую память, сделать, исходя из полученных данных, невозможно. Однако учёные высказывают некоторые предположения на этот счёт. Они считают, что ученики во время своего обучения сталкиваются со многими когнитивными вызовами и встречаются с разными учителями, поэтому должны проходить целый ряд адаптационных процессов.

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