Четыре из пяти работников в Германии испытывают психологические нагрузки

16.10.2017 10:02 · 0 комментариев

Работа в Германии является физически напряженной только для меньшинства сотрудников. В то же время большинство работников жалуется на сильное психологическое давление. Это следует из репрезентативного опроса Forsa, проведенного по заказу аудиторской организации Dekra. Практически четыре из пяти работников (79 процентов) оценивают психологическую нагрузку на своём рабочем месте как высокую или очень высокую – и это касается всех профессиональных и возрастных категорий.

Особенно сильными являются психологические нагрузки на государственных служащих, так оценивают свою работу 92 процента из них. Однако, и среди рабочих, а также в возрастной категории молодых работонанимателей в возрасте 34 лет квота 74-78 процентов тоже является не низкой. Наоборот, большие различия наблюдаются тогда, когда речь идёт о физических нагрузках: 78 процентов рабочих оценивают их как высокие или очень высокие, а среди служащих на фирмах и государственных служащих таких только около одной трети (37 и 35 процентов). В общей сложности 41 процент работников в Германии воспринимают свою работу как физическую нагрузку.

Поддержка работодателя бывает редко: для 33 процентов работников, например, организованы эргономичные рабочие места. Сотрудничество со спортивными учреждениями или фитнес-студиями на рабочем месте есть только у 28 процентов, а полезная для здоровья еда в столовых только у каждого пятого респондента (20 процентов). Из отчёта Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt) следует, что значительную нагрузку на работников оказывают большое количество сверхурочных часов, высокий темп работы и растущее число срочных трудовых договоров.

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