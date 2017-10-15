Более 600 турецких политиков просят убежища в Германии
15.10.2017 10:00 · 0 комментариев
Более 600 турецких чиновников просят у властей Германии политическое убежище после попытки госпереворота в 2016 году. Об этом сообщает Funke со ссылкой на материалы МВД страны.
Согласно заявлению немецких правоохранителей, к данному времени заявки на получение статуса беженца в Германии подали 250 владельцев турецких дипломатических паспортов. Около 200 человек из данной категории получили утвердительный ответ о получении убежища в сентябре этого года.
Чиновники стремятся избежать преследования в своей стране после проведения неудачного государственного переворота. Тогда в боях с военными погибли 230 лиц, еще около 2000 получили ранения. Тысячи граждан Турции были взяты под арест и задержаны по подозрению в участии в госперевороте, многие люди потеряли работу.
Германо-турецкие отношения ухудшились после подавления главой исламской страны Эрдоганом своих политических оппонентов. Политик также обвинил Берлин в предоставлении убежища своим врагам.
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политическое убежище, статус беженца, турецкие чиновники
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