Таможня обнаружила золотые украшения в подгузниках

15.10.2017 09:58 · 0 комментариев

Сотрудники таможни в аэропорту Франкфурта не дали себя обмануть: они задержали 23-летнюю женщину, которая пыталась незаконно привезти золотые украшения из Турции. Она спрятала драгоценности стоимостью более 1700 евро в подгузнике, который был в её сумке.

С внешней стороны твердые объекты прощупывались, говорится в сообщении главного таможенного управления Франкфурта. Против 23-летней нарушительницы открыто налоговое преследование.

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