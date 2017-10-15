Таможня обнаружила золотые украшения в подгузниках

15.10.2017 09:58   ·   0 комментариев

© Alterfalter - Fotolia.com

© Alterfalter — Fotolia.com

Сотрудники таможни в аэропорту Франкфурта не дали себя обмануть: они задержали 23-летнюю женщину, которая пыталась незаконно привезти золотые украшения из Турции. Она спрятала драгоценности стоимостью более 1700 евро в подгузнике, который был в её сумке.

С внешней стороны твердые объекты прощупывались, говорится в сообщении главного таможенного управления Франкфурта. Против 23-летней нарушительницы открыто .

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