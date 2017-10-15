В Германии задумались об заведении мусульманских праздников

15.10.2017 09:57 · 0 комментариев

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер на текущей неделе предложил обсудить возможность заведения мусульманских праздников в областях, где проживает множество мусульман.

«Нужно поразмыслить над этим», — сообщил он, отметив, что озвученная инициатива уже вызвала неоднозначную реакцию. Спонтанное объявление вызвало вопросы не только лишь у избирателей, однако, и у однопартийцев руководителя МВД.

Правые популисты из «Альтернативы для Германии» высказали категоричный протест предложению Томаса де Мезьера.

Предложение министра уже поддержал Центральный Совет Мусульман Германии, уполномоченный которого Айман Мацек объявил, что реализация данной идеи способствовала бы лучшей интеграции в немецкое общество проживающих в государстве мусульман.

Вопрос о том, какой день считать торжественным, в Германии отдельно решает каждая государственная земля. На большие исламские праздники мусульманские школьники освобождены от занятий, а взрослые имеют право во время работы посещать мечеть либо молится.

gursesintour.com

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