Партия AдГ получит от государства 400 миллионов евро

15.10.2017 09:55 · 0 комментариев

В ближайшие четыре года партия АдГ и её депутаты ежегодно будут получать от государства около 400 миллионов евро за свою политическую и парламентскую работу в Германии. Это показывают расчеты «Rheinische Post» на основе общедоступных данных Бундестага и ландтагов.

Только в Бундестаге 92 депутата АдГ получат более 38,3 млн. евро в год в качестве расходов на оплату труда и финансирование сотрудников. Кроме того, на работу фракции и её сотрудников будет потрачено более 18 миллионов евро. Таким образом, все депутаты АдГ и члены парламентских фракций в ландтагах в настоящее время получают более 36 миллионов евро в год.

Партия АдГ уже представлена в двенадцати ландтагах. Если она войдёт также в ландтаги Нижней Саксонии, Баварии и Гессена, это приведёт к общей сумме выплат около 400 миллионов евро, рассчитанной на четыре года.

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