Пограничный контроль: самая большая проблема Дании в предоставлении убежища связана с Германией
15.10.2017 09:53 · 0 комментариев
Наряду с Германией Дания тоже продлила свой пограничный контроль ещё на шесть месяцев. Однако причины удивляют: Копенгаген обеспокоен радикальными соискателями убежища из Германии.
По данным информационного агентства AFP, в письме датского правительства в адрес ЕС говорится, что «большое количество нелегальных мигрантов и отвергнутых просителей убежища», которые ожидают своей депортации в соседних странах, «представляет собой реальную угрозу безопасности». Существует «риск того, что террористические группы используют их затруднительную ситуацию».
После Германии и других стран Шенгенской зоны Дания впервые ввела пограничный контроль в начале 2016 года из-за большого количества беженцев. Это касается как сухопутных границ, так и паромных соединений с Германией. Комиссия ЕС призывает к прекращению этих мер контроля.
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