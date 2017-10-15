Уровень образования учащихся начальных школ Германии значительно упал

15.10.2017 09:52 · 0 комментариев

За последние пять лет показатели знаний немецких четвероклассников ухудшились, в частности, по математике, аудированию и письму. Чтение осталось на уровне, аналогичном уровню 2011 года. Это показало исследование, опубликованное Постоянной конференцией министров образования и культуры федеральных земель (Kultusministerkonferenz (KMK)) в пятницу, 13.10.2017, в Берлине. Исследование было посвящено изучению степени достижения четвероклассниками образовательных стандартов КМК по немецкому языку и математике.

Согласно сообщениям СМИ в Баден-Вюртемберге, исследование показывает, что уровень образования с 2011 по 2016 год значительно снизился по всей Германии, особенно в двух федеральных землях: Бремене и Баден-Вюртемберге. Об этом сообщили в четверг, 12.10.2017, «Heilbronner Stimme» и «Mannheimer Morgen», ссылаясь на правительственные круги. В Штутгарте оппозиционные СДПГ и СвДП уже решительно потребовали мер по укреплению начальных школ.

Со времени предыдущего опроса, проведенного в 2011 году, состав школьников также изменился. Доля учеников четвертого класса с иммиграционным фондом увеличилась более чем на треть до 34% в результате прибытия беженцев.

знания, образование, школа, школьники