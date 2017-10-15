Жители Германии проводят в Интернете ежедневно по два часа

15.10.2017 09:50 · 0 комментариев

Девять из десяти жителей Германии заходят в Интернет регулярно или изредка. Согласно исследованию, проведенному по заказу ARD и ZDF, количество пользователей онлайн увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4,4 млн. человек и составило около 62,4 млн. Это соответствует доли населения 89,8 процентов. Согласно данным исследования, каждый день в сети находятся около 50,2 миллионов человек.

Это увеличение, как указывают авторы исследования, связано также с изменением опроса. До сих пор пользователи, использующие исключительно чат-службы, такие как Whatsapp, не учитывались в ходе сбора данных.

По сравнению с прошлым годом, увеличилось также среднее время ежедневного использования Интернета. Оно возросло с 21 до 149 минут. Мужчины бывают в Интернете онлайн по два часа (2:05), а женщины почти три часа (2:55). Согласно исследованию, категория 14-29-летних проводит в Интернете более четырех с половиной часов в день (4:34). Среди людей в возрасте от 50 до 69 лет ежедневное время пребывания в сети составляет немногим более полутора часов.

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