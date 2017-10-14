Суд Дюссельдорфа снял последние ограничения на использование газопровода OPAL
14.10.2017 08:58 · 0 комментариев
В Германии Высшим земельным судом Дюссельдорфа сняты последние ограничения на использование газопровода OPAL. Если раньше магистраль была загружена на 90%, то теперь будет работать по максимуму.
Судебное решение подтверждено компанией-оператором OpalGastransport GmbH & Co KG. По словам представительницы пресс-службы, на аукцион OPAL выставят все свободные мощности. Это сделают на месячной и на годовой основах. Компания соотнесёт аукционы с расписанием торгов, проводимых европейской платформой PRISMA.
Ранее, в 2016, после иска от польской компании PGNiG, суд Дюссельдорфа ограничил мощность OPAL до 50%. Дело в том, что PGNiG обвинила «Газпром» в нарушении антимонопольных законов. В конце июля 2017 суд признал, что в обеспечительных мерах нет необходимости, и позволил OPAL работать на 90%. Все иски PGNiG отклонили.
Газопровод мощностью в 36 млрд. кубических метров построили в ФРГ ещё в 2011. Им управляет OPAL NEL TRANSPORT GmbH — дочерняя компания немецкого газопоставщика Wingas. Благодаря магистрали «Газпром» может поставлять топливо через «Северный поток» в Центральную и Западную Европу, не задевая украинских территорий.
Яна Татьянина
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