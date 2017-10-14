Корабль с ядерными отходами прошёл по реке Неккар

14.10.2017 08:56   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя STIMMETV, YouTube

Видеокадр пользователя STIMMETV, YouTube

Рано утром по реке прошёл . На холмах светились фонари, большинство людей еще спали. Но картина не совсем мирная, так как судно перевозило . Специальный корабль доставлял отработанные топливные элементы в контейнерах-цистернах из Обригхайма (Obrigheim) в промежуточное в Неккарвестхайм (Neckarwestheim). Это уже третий транспорт ядерных отходов на Неккаре.

Этот транспорт, как и предыдущие, также сопровождался протестами. Активисты в неопреновых костюмах вошли в воду возле замка Гундельсхайм (Gundelsheim) с баннером «Stoppt Castor». По данным объединения «Neckar castorfrei», другие участники протеста приковали себя к ограждениям моста. Полиция сопровождала транспорт всё время.

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