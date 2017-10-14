Корабль с ядерными отходами прошёл по реке Неккар

14.10.2017 08:56 · 0 комментариев

Рано утром по реке Неккар прошёл корабль. На холмах светились фонари, большинство людей еще спали. Но картина не совсем мирная, так как судно перевозило ядерные отходы. Специальный корабль доставлял отработанные топливные элементы в контейнерах-цистернах из Обригхайма (Obrigheim) в промежуточное хранилище в Неккарвестхайм (Neckarwestheim). Это уже третий транспорт ядерных отходов на Неккаре.

Этот транспорт, как и предыдущие, также сопровождался протестами. Активисты в неопреновых костюмах вошли в воду возле замка Гундельсхайм (Gundelsheim) с баннером «Stoppt Castor». По данным объединения «Neckar castorfrei», другие участники протеста приковали себя к ограждениям моста. Полиция сопровождала транспорт всё время.

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