Количество лиц, ищущих убежища, продолжает снижаться

14.10.2017 08:54 · 0 комментариев

Число вновь прибывших лиц, ищущих убежище в Германии, в сентябре сократилось. По данным Министерства внутренних дел Германии (Bundesinnenministerium), было зарегистрировано 14 688 прибывших. Это на 1624 меньше, чем в августе. Однако министерство не сделало никаких заявлений о тенденциях на ближайшие месяцы.

С начала года в Германии зарегистрировано 139 635 просителей убежища. Большинство из них – из Сирии (35 383), Ирака (15 425) и Афганистана (9503). Затем следуют Эритрея (7365), Иран (5864) и Турция (5447). Если эта тенденция продолжится, число беженцев будет ниже 200 000, которое ХДС и ХСС согласовали в качестве ежегодного ориентира.

Сентябрьские цифры поражают тем, что просители убежища из Турции теперь занимают третье место. В прошлом году в Германию с целью подачи ходатайства о защите из Сирии прибыли 3110 человек, из Ирака – 1864 и из Турции – 1016.

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