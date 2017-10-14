Генеральный директор авиакомпании Lufthansa поддерживает закрытие аэропорта Tегель

14.10.2017 08:53   ·   0 комментариев

Carsten Spohr. Видеокадр пользователя tagesschau, YouTube

. Видеокадр пользователя tagesschau, YouTube

(Tegel) в настоящее время является главной спорной темой в столице. Его закрытие было решенным вопросом уже несколько лет, но параллельно с выборами в Бундестаг 56 процентов берлинцев проголосовали за его сохранение.

Генеральный директор авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) также является большим поклонником этого аэропорта, но он считает, что «важнее больший и более современный аэропорт, такой, как планируемый ». Поэтому теперь нужно сделать всё, чтобы ускорить завершение и ввод в эксплуатацию большого аэропорта.

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