Генеральный директор авиакомпании Lufthansa поддерживает закрытие аэропорта Tегель

14.10.2017 08:53 · 0 комментариев

Аэропорт Тегель (Tegel) в настоящее время является главной спорной темой в столице. Его закрытие было решенным вопросом уже несколько лет, но параллельно с выборами в Бундестаг 56 процентов берлинцев проголосовали за его сохранение.

Генеральный директор авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) также является большим поклонником этого аэропорта, но он считает, что «важнее больший и более современный аэропорт, такой, как планируемый BER». Поэтому теперь нужно сделать всё, чтобы ускорить завершение и ввод в эксплуатацию большого аэропорта.

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