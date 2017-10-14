Партия АдГ отменила из-за демонстраций съезд в Северном Рейне-Вестфалии

14.10.2017 08:51 · 0 комментариев

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) отменила в Северном Рейне-Вестфалии съезд, запланированный на выходные 14-15.10.2017. На мероприятии в Виле (Wiehl), недалеко от Кельна, должен быть избран преемник бывшего партийного лидера в этой федеральной земле Маркуса Претцеля (Marcus Pretzell), который вышел из партии. АдГ объясняет отмену соображениями безопасности в связи с «массовыми и воинственными угрозами по отношению к участникам и гостям съезда партии».

С точки зрения полиции, никакой опасности для проведения двухдневного партийного съезда нет. Полиция «полностью подготовлена к действиям, и в концепции её деятельности учтены различные сценарии, которые обеспечили бы выполнение запланированных мероприятий». На субботу и воскресенье, 14-15.10.2017, различные объединения объявили демонстрации с количеством участников до 1500 человек.

Председатель AдГ в Северном Рейне-Вестфалии Мартин Реннер (Martin Renner) заявил о наличии доказательств того, что «Черный блок или агрессивные антифашистские группы» могут смешаться с зарегистрированными демонстрациями. Проходы от стоянки до зала заседаний довольно далеки. Партию волнует, что она не сможет защитить делегатов, участников и гостей.

AfD, демонстрации, съезд партии