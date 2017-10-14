Lufthansa получила платиновый статус

14.10.2017 08:48 · 0 комментариев

Авиакомпания Lufthansa получила платиновый статус, возглавив рейтинг программы Fast Travel, основанный IATA. Таким образом Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отметила вклад авиакомпании в развитие мобильных сервисов для своих пассажиров.

Главная цель программы Fast Travel Международной ассоциации воздушного транспорта – сделать авиапутешествие максимально комфортным для пассажиров. В частности, сократить время ожидания в аэропортах и упростить различные регистрационные процедуры.

Среди сервисов самообслуживания, которые проходят оценку, – самостоятельная регистрация на рейс, автоматическая сдача багажа, автоматическая проверка документов, самостоятельная посадка на рейс, а также отслеживание багажа. Авиакомпании включаются в рейтинг и получают платиновый статус Fast Travel Platinum Award в том случае, если сервисы самообслуживания предоставляются как минимум в 80% из представленных категорий.

Lufthansa выступает флагманом авиационной отрасли по предоставлению цифровых сервисов пассажирам. Такие сервисы, как мобильный посадочный талон, электронная багажная бирка, возможность самостоятельно распечатать багажную бирку заранее из дома, уведомления о любых изменениях, касающихся авиаперелета, позволяют экономить время и делают путешествие еще более удобным и комфортным.

Из всего списка сервисов самообслуживания до и во время перелета рейтинга IATA пассажирам Lufthansa доступно 96%.

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