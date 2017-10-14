Фипронил содержится также в выпечке и ликерах: каждая пятая проба положительна

14.10.2017 08:46 · 0 комментариев

Скандал с яйцами, зараженными токсином фипронилом (Fipronil) приобретает больший масштаб, чем предполагалось ранее. Как сообщает «Süddeutsche Zeitung», власти признали, что инсектицид был обнаружен не только в свежих куриных яйцах, но и во многих других продуктах. Министерство сельского хозяйства сообщило, что после предварительной оценки остатки фипронила были обнаружены в 103 пробах.

Из этих проб 25 были «выше соответствующего уровня остаточного содержания», говорится в сообщении министерства. Таким образом, более 20 процентов тестов оказались положительными. В свою очередь, каждая четвёртая проба была выше предельной величины. Эксперты, ознакомленные с результатами тестирования, считают это «тревожным показателем».

Таким образом, зараженным оказался целый ряд различных продуктов. В своём докладе министерство заявило, что «основная масса остаточных веществ, превысивших максимальные уровни» обнаружена в «сушеные яйцах», «ликерах с яичной добавкой», «салате с яйцами» и «мелких хлебобулочных изделиях».

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