Окончательные итоги выборов подвели в Германии
13.10.2017 09:42 · 0 комментариев
Федеральная избирательная комиссия Германии подвела официальные итоги прошедших 24 сентября выборов в Бундестаг. Окончательные данные голосования представил в четверг в Берлине председатель Федеральной избирательной комиссии Дитер Заррайтер.
Согласно официальному итоговому результату, который закрепляет распределение депутатских мандатов в парламенте нового созыва, большинство мест сохраняет за собой Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель.
Всего в Бундестаге будет представлено семь политических сил.
По данным Заррайтера, из 709 мест 200 (26,8) займут представители ХДС. Его баварский партнер Христианско-социальный союз (ХСС) — 46 мест (6,2%). Крупнейшую фракцию, состоящую из 246 депутатов, сформирует консервативный блок, получивший 33% голосов.
На втором месте закрепилась Социал-демократическая партия (СДПГ), сообщает ТАСС.
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