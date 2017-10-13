Окончательные итоги выборов подвели в Германии

13.10.2017 09:42 · 0 комментариев

Федеральная избирательная комиссия Германии подвела официальные итоги прошедших 24 сентября выборов в Бундестаг. Окончательные данные голосования представил в четверг в Берлине председатель Федеральной избирательной комиссии Дитер Заррайтер.

Согласно официальному итоговому результату, который закрепляет распределение депутатских мандатов в парламенте нового созыва, большинство мест сохраняет за собой Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель.

Всего в Бундестаге будет представлено семь политических сил.

По данным Заррайтера, из 709 мест 200 (26,8) займут представители ХДС. Его баварский партнер Христианско-социальный союз (ХСС) — 46 мест (6,2%). Крупнейшую фракцию, состоящую из 246 депутатов, сформирует консервативный блок, получивший 33% голосов.

На втором месте закрепилась Социал-демократическая партия (СДПГ), сообщает ТАСС.

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