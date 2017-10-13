Из горящего дома спасли 104-летнюю женщину

13.10.2017 09:41   ·   0 комментариев

© Stefan Körber - Fotolia.com

© Stefan Körber — Fotolia.com

Так как в подвале что-то загорелось, жителей многоквартирного дома в городе (Viersen), Северный Рейн-Вестфалия, нужно было доставить в безопасное место. Среди них была и 104-летняя женщина. Спасательный персонал по соображениям безопасности доставил её в больницу.

У спасённой женщины в ближайшие дни будет день рождения. Как заявил утром 11.10.2017 представитель полиции, полицейские хотели предоставить ей в её возрасте наилучшую помощь, организовали ей приятную комнату.

Во время пожара никто не пострадал. Полиция расследует, не был ли это поджёг.

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