Из горящего дома спасли 104-летнюю женщину

13.10.2017 09:41 · 0 комментариев

Так как в подвале что-то загорелось, жителей многоквартирного дома в городе Вирсен (Viersen), Северный Рейн-Вестфалия, нужно было доставить в безопасное место. Среди них была и 104-летняя женщина. Спасательный персонал по соображениям безопасности доставил её в больницу.

У спасённой женщины в ближайшие дни будет день рождения. Как заявил утром 11.10.2017 представитель полиции, полицейские хотели предоставить ей в её возрасте наилучшую помощь, организовали ей приятную комнату.

Во время пожара никто не пострадал. Полиция расследует, не был ли это поджёг.

Вирсен, долгожительница, пожар, спасение